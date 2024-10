Sport.quotidiano.net - Girone A: colpo dei gardesani. La FeralpiSalò brinda contro la Clodiense. Vince e sale sul podio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) LEGNAGO Laconquista il primo successo in trasferta a Legnago, in casa della matricola Union. Una vittoriauna pericolante più che decisa a risalire la classifica che non è stata affatto semplice per la squadra di Diana, alla quale, comunque, spetta il merito di avere dimostrato grande compattezza, soffrendo davanti alla pressione dei granata e pungendo al momento opportuno. L’Unionparte decisa ad interrompere la serie dei risultati negativi e sin dai primi minuti l’inè combattuto, frequenti capovolgimenti di fronte. Il finale del primo tempo vede Rizzo protagonista. Dapprima frena in modo provvidenziale il tiro di Sinani al 37’, mentre subito dopo colpisce il palo con Gasparini ormai fuori causa. Il copione della gara non cambia nella ripresa.