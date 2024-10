Giorgia Meloni: "Io minacciata di morte dagli scafisti" (Di giovedì 31 ottobre 2024) minacciata di morte dagli scafisti. Lo rivela Giorgia Meloni a Bruno Vespa, ospita prima di “Cinque minuti” e poi di “Porta a Porta” su Rai Uno. La presidente del Consiglio considera il fatto come una conseguenza delle misure messe in campo dal governo per contrastare l'immigrazione illegale. Iniziative che vanno a incidere su un business, che creano un danno all'economia di chi traffica in vite umane. Ma il tema dei migranti è l'occasione anche per una nuova polemica con la magistratura. Con quei giudici che impugnano le leggi dello Stato: «Motivazioni da volantino propagandistico», ci va giù pesante, criticando poi anche i sindacati («hanno un pregiudizio») e l'opposizione. Il titolo, però, sono le minacce. Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)di. Lo rivelaa Bruno Vespa, ospita prima di “Cinque minuti” e poi di “Porta a Porta” su Rai Uno. La presidente del Consiglio considera il fatto come una conseguenza delle misure messe in campo dal governo per contrastare l'immigrazione illegale. Iniziative che vanno a incidere su un business, che creano un danno all'economia di chi traffica in vite umane. Ma il tema dei migranti è l'occasione anche per una nuova polemica con la magistratura. Con quei giudici che impugnano le leggi dello Stato: «Motivazioni da volantino propagandistico», ci va giù pesante, criticando poi anche i sindacati («hanno un pregiudizio») e l'opposizione. Il titolo, però, sono le minacce.

