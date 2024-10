Gino il nonno che ha ballato al funerale del nipote | Veniva a trovarmi ogni sera Ho sentito la sua voce

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha fatto il giro del web il ballo improvvisato daGentilin davanti al carro funebre delKevin, morto tragicamente in un incidente col suo scooter mentre andava a scuola qualche giorno fa a Castelfranco Veneto. Il 66enne ha spiegato al Corriere dellail perché di quel ballo catartico, che gli è servito per tirare fuori il dolore e la sofferenza che aveva dentro. “A salvarmi è stato proprio quel ballo – ha detto – e quando ho finito di ballare holadi Kevin che mi diceva ‘grazie'”. La passione condivisa per la musica daAd inizio anno scolastico, con le belle giornate, Kevin era solito andare a scuola in Vespa, ma lo scorso venerdì 25 ottobre un tragico incidente ha spezzato la vita del 15enne. Un’auto sarebbe sbucata all’improvviso da una stradina laterale, causando l’incidente che si è portato via Kevin per sempre.