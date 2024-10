Gibellina sarà la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea: l’annuncio di Giuli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo ha annunciato oggi il Ministro Alessandro Giuli, la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea sarà Gibellina. La cittadina del libero consorzio comunale di Trapani si è imposta grazie al progetto Portami il futuro. Ha ottenuto, così, il titolo introdotto quest’anno dal Ministero della Cultura. Il comune ha battuto Carrara, Gallarate, Pescara e Todi, anch’esse arrivate in finale, selezionate tra ventitré candidate. La proclamazione della vincitrice è avvenuta in mattinata a Roma, in Sala Spadolini. Presenti Giuli e il direttore generale Creatività contemporanea Angelo Piero Cappello, con la presidente della giuria Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Le finaliste hanno presentato i loro dossier nelle audizioni pubbliche tenutesi lo scorso 25 ottobre. Metropolitanmagazine.it - Gibellina sarà la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea: l’annuncio di Giuli Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo ha annunciato oggi il Ministro Alessandro, la. La cittadina del libero consorzio comunale di Trapani si è imposta grazie al progetto Portami il futuro. Ha ottenuto, così, il titolo introdotto quest’anno dal Ministero della Cultura. Il comune ha battuto Carrara, Gallarate, Pescara e Todi, anch’esse arrivate in finale, selezionate tra ventitré candidate. La proclamazione della vincitrice è avvenuta in mattinata a Roma, in Sala Spadolini. Presentie il direttore generale CreativitàAngelo Piero Cappello, con la presidente della giuria Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Le finaliste hanno presentato i loro dossier nelle audizioni pubbliche tenutesi lo scorso 25 ottobre.

