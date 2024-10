Ilfattoquotidiano.it - Germania chiude i consolati dell’Iran dopo l’esecuzione di un cittadino tedesco: “Relazioni al livello più basso di sempre”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È rottura diplomatica tra Iran enella Repubblica Islamica deliraniano-Jamshid Sharmahd, che viveva negli Stati Uniti ed era stato catturato a Dubai nel 2020, Berlino ha deciso dire iiraniani di Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera. A darne notizia è stata la ministra degli Esteri, Annalena Baerbock, che poi ha parlato ditra i due Stati “alpiùdi”. Sharmahd, 69 anni, è stato messo a morte in Iran lunedì con l’accusa di terrorismo, come ha dichiarato la magistratura iraniana. La risposta del Paese europeo ha così colpito 32 funzionari consolari che perderanno il diritto di soggiorno e dovranno lasciare il Paese a meno che non abbiano anche la cittadinanza tedesca, mentre al momento rimane aperta l’ambasciata nella capitale.