Fiorentina-Milan: Daspo per 23 tifosi rossoneri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso ulteriori 23 Daspo a carico di altrettanti tifosi del Milan, che in data 6 ottobre sono stati trovati dalla polizia locale a bordo di un bus carichi di un “arsenale e oggetti per offendere” i tifosi della Fiorentina in occasione della sfida di campionato. I supporters sanzionati erano tutti già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi. Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica. Fiorentina-Milan: Daspo per 23 tifosi rossoneri SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso ulteriori 23a carico di altrettantidel, che in data 6 ottobre sono stati trovati dalla polizia locale a bordo di un bus carichi di un “arsenale e oggetti per offendere” idellain occasione della sfida di campionato. I supporters sanzionati erano tutti già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi. Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica.per 23SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: QUESTURA, 23per i milanisti e 2 per i viola; Questura di Firenze, pioggia di: per due tifosi viola e per 23 milanisti; In trasferta a Firenze con spranghe e coltelli: 100agli ultras del; Al Franchi con un arsenale di coltelli e mazze: 100in arrivo per i tifosi del; Ultrà delarmati con coltelli e spranghe a Firenze: pioggia di; Allo stadio percon coltelli e spranghe. Raffica di '' per gli ultras milanisti; Approfondisci 🔍

Spranghe e coltelli nel bus: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze

(msn.com)

Bloccati il 6 ottobre mentre raggiungevano il Franchi: i divieti di assistere alle manifestazioni sportive hanno durata fra i 5 e i 10 anni. È sempre possibile fare ricorso ...

Altri DASPO per i tifosi milanisti arrivati a Firenze: scattano altri 23 divieti da 5 a 10 anni

(gonews.it)

Ancora provvedimenti DASPO per i tifosi milanisti arrivati a Firenze il 6 ottobre scorso su due pullman carichi di oggetti potenzialmente pericolosi. Il ...

Pioggia di Daspo per i tifosi milanisti, divieti anche per i tifosi viola arrestati ed espulsi in Svizzera

(firenzetoday.it)

Ancora Daspo per i tifosi milanisti giunti a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere.

FIO-MILAN, Pioggia di Daspo per i tifosi rossoneri

(firenzeviola.it)

A più di due settimane da Fiorentina-Milan, pioggia di daspo per gli ultrà rossoneri fermati dopo la partita con un vero e proprio arsenale nascosto dei due pullman. A ...