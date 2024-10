F1: Alonso assente anche al media day di Interlagos. Cos’è successo allo spagnolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per il secondo weekend consecutivo, Fernando Alonso non parteciperà al media day del giovedì. Così come successo in Messico, il pilota spagnolo sarà assente nella giornata odierna per i classici appuntamenti con la stampa per la presentazione al GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il motivo del forfait è dovuto ad un’infezione intestinale, per cui il pilota ha dovuto fare rientro in Europa per ulteriori cure che hanno fatto slittare di un giorno il suo arrivo. Alonso, secondo quanto sostenuto dall’Aston Martin, è dunque pronto a correre malgrado alcuni rumors circa un suo possibile forfait Per l’ex Campione del Mondo sarà il GP numero 401 della carriera. In terra brasiliana cercherà il riscatto dopo la sfortunata prova della settimana scorsa, dove è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico. Oasport.it - F1: Alonso assente anche al media day di Interlagos. Cos’è successo allo spagnolo Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per il secondo weekend consecutivo, Fernandonon parteciperà alday del giovedì. Così comein Messico, il pilotasarànella giornata odierna per i classici appuntamenti con la stampa per la presentazione al GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il motivo del forfait è dovuto ad un’infezione intestinale, per cui il pilota ha dovuto fare rientro in Europa per ulteriori cure che hanno fatto slittare di un giorno il suo arrivo., secondo quanto sostenuto dall’Aston Martin, è dunque pronto a correre malgrado alcuni rumors circa un suo possibile forfait Per l’ex Campione del Mondo sarà il GP numero 401 della carriera. In terra brasiliana cercherà il riscatto dopo la sfortunata prova della settimana scorsa, dove è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico.

