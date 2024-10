Emergenza abitativa. La Regione investe 52 milioni in Brianza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Piano casa che rappresenta una "missione", quella di riqualificare l’abitare di Monza e Brianza in maniera tale che l’edilizia pubblica rappresenti sempre di più un luogo di qualità in cui vivere e in cui rimanere, e un contesto socialmente positivo. È sotto questi auspici che è nata Missione Lombardia, il piano regionale delle politiche per la casa, che ha attivato in provincia di Monza e Brianza investimenti per 52,2 milioni di euro (dal 2022 al 2024) tra rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura del patrimonio (22 milioni), welfare abitativo (10,9 milioni) e velocizzazione delle assegnazioni, oltre ad interventi di housing sociale. Sono i dati economici emersi durante la tappa monzese del tour istituzionale dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in cui ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future. Ilgiorno.it - Emergenza abitativa. La Regione investe 52 milioni in Brianza Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Piano casa che rappresenta una "missione", quella di riqualificare l’abitare di Monza ein maniera tale che l’edilizia pubblica rappresenti sempre di più un luogo di qualità in cui vivere e in cui rimanere, e un contesto socialmente positivo. È sotto questi auspici che è nata Missione Lombardia, il piano regionale delle politiche per la casa, che ha attivato in provincia di Monza einvestimenti per 52,2di euro (dal 2022 al 2024) tra rigenerazione urbana (19,2), cura del patrimonio (22), welfare abitativo (10,9) e velocizzazione delle assegnazioni, oltre ad interventi di housing sociale. Sono i dati economici emersi durante la tappa monzese del tour istituzionale dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in cui ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future.

