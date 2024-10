Di Francesco non cambia idea: a Castelluccio dei Sauri arriva il commissario prefettizio (Di giovedì 31 ottobre 2024) I canonici 20 giorni sono passati e le dimissioni bis presentate lo scorso 10 ottobre dal sindaco di Castelluccio dei Sauri, Gianni Di Francesco, sono diventate efficaci e irrevocabili.Questa volta, nessun ripensamento. Il vice sindaco Salvatore Forleo aveva preso in mano le redini, fino alla Foggiatoday.it - Di Francesco non cambia idea: a Castelluccio dei Sauri arriva il commissario prefettizio Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I canonici 20 giorni sono passati e le dimissioni bis presentate lo scorso 10 ottobre dal sindaco didei, Gianni Di, sono diventate efficaci e irrevocabili.Questa volta, nessun ripensamento. Il vice sindaco Salvatore Forleo aveva preso in mano le redini, fino alla

Di Francesco non cambia idea: a Castelluccio dei Sauri arriva il commissario prefettizio

(foggiatoday.it)

Questa volta, nessun ripensamento del sindaco dimissionario. Parte la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale ...

Papa Francesco e la quarta enciclica: pubblicata la "Dilexit nos". «Si cambi il mondo col cuore»

(ilmessaggero.it)

Al mondo va impiantato un cuore nuovo. Capace di pulsare d’amore. Gli algoritmi non servono. Papa Francesco mette a fuoco il futuro. «Nell’era dell’intelligenza ...

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida vivono ancora insieme (ma fuori casa si ignorano): le foto

(today.it)

Separati in casa. Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida continuano a vivere insieme, nella loro villetta nel quartiere Eur, a Roma, nonostante la relazione sia finita ormai da parecchi mesi.

Ballando con le stelle, il primo zero di Selvaggia Lucarelli: Paolantoni bocciato

(adnkronos.com)

Nella puntata di questa sera, sabato 19 ottobre, è stato Francesco Paolantoni a ricevere uno zero dalla giurata Selvaggia Lucarelli, che già in precedenza aveva detto di non apprezzare le sue ...