Cyberattacchi, un pericolo sottovalutato. Ma adesso può aiutarci l'Intelligenza artificiale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Prima di tutto i numeri: 959 attacchi in sei mesi. Quasi 160 al mese. Cinque al giorno. Tanti sono stati nel primo semestre di quest’anno i tentativi di violare i sistemi informatici delle aziende di Milano, Brianza, Lodi e Pavia, con i settori finanziario, digitale e commercio al dettaglio maggiormente colpiti. La dimensione del fenomeno della cyber (in)sicurezza, fotografato da Assolombarda con la società specializzata Exprivia in occasione del mese europeo della Cybersecurity, è quella dell’emergenza. Per dare un’idea più concreta della minaccia, si potrebbe azzardare un parallelo tra il mondo digitale e quello analogico della realtà: in pratica, è come se ogni giorno una fetta importante del sistema economico lombardo subisse cinque assalti per rapina.