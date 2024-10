Bergamonews.it - Con il Monza la vittoria della tenacia e del carattere: Zaniolo può portare fantasia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gewiss Stadium. L’Atalanta supera ilper 2 a 0 e sale al terzo posto in classifica. In una gara che con il passare dei minuti si è via via fatta complicatissima, gli uomini di Gasperini sono stati bravi a non demordere, nonostante una serata che non è stata brillantissima. Complice anche un arbitraggio pessimo, i giocatori atalantini non sono riusciti a sfoderare una delle loro prestazioni migliori, sempre francobollati dai loro avversari spesso anche oltre il limiteliceità. Gli attaccanti nerazzurri nella prima frazione hanno avuto le polveri bagnate, non rendendosi sostanzialmente mai pericolosi verso la porta monzese. Tanti anche i passaggi sbagliati e gli appoggi piuttosto facilmente rintuzzati dalla retroguardia brianzola.