Lanazione.it - Cecconi da Ponte Buggianese domina i cieli

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra le eccellenze chepuò vantare in ambito sportivo, c’è anche Sacha, pluricampione nazionale ed europeo di volo acrobatico, che effettua con aeromodelli radiocomandati. "Ma non sono giocattoli – tende a precisare–, ma veri e propri mezzi meccanici. L’avanzamento tecnologico, legato soprattutto ai materiali con cui sono fatti, li rendono delle macchine molto complesse ed anche molto costose". Quasi come delle F1. E come Verstappen, Leclerc o Sainz, Sacha va in giro per l’Italia, l’Europa, e il mondo a conquistare importanti successi, trofei e riconoscimenti. Gli ultimi, portati a casa dagli Usa, hanno avuto una grande risonanza, tanto è vero che sono arrivati anche i complimenti del governatore della Toscana Eugenio Giani, pubblicati direttamente sulla sua pagina Facebook ufficiale della Regione.