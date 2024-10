Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano deboli poco mosse dal dato atteso sull'inflazione dell'eurozona salita al 2%. Milano perde lo 0,38%, zavorrata da Erg (-2,25%) e sulla scia dei conti trimestrali da Campari (-2,18%) reduce reduce dal crollo della vigilia, e Amplifon (-2%). Ha allungato invece il passo Stellantis (+2,44%) saldamente sul podio dopo i conti insieme a Nexi (+0,67%) e Intesa Sanpaolo (+0,42%) che diffonderà a breve in risultati. Il listino di Parigi è il peggiore (-0,98%) con Bnp in caduta del 5% e Socgen invece in rally (+9%). Ad Amsterdam i risultati e il buyback aiutano solo in parte Shell (+1,1%) mentre a Bruxelles i conti e la revisione al ribasso dell'ebitda organico rettificato penalizzano Ab Inbev della birra Carlsberg (-5%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano debolimosse dal dato atteso sull'dell'eurozona salita al 2%. Milano perde lo 0,38%, zavorrata da Erg (-2,25%) e sulla scia dei conti trimestrali da Campari (-2,18%) reduce reduce dal crollo della vigilia, e Amplifon (-2%). Ha allungato invece il passo(+2,44%) saldamente sul podio dopo i conti insieme a Nexi (+0,67%) e Intesa Sanpaolo (+0,42%) che diffonderà a breve in risultati. Il listino di Parigi è il peggiore (-0,98%) con Bnp in caduta del 5% e Socgen invece in rally (+9%). Ad Amsterdam i risultati e il buyback aiutano solo in parte Shell (+1,1%) mentre a Bruxelles i conti e la revisione al ribasso dell'ebitda organico rettificato penalizzano Ab Inbev della birra Carlsberg (-5%).

Le Borse europee si confermano deboli poco mosse dal dato atteso sull'inflazione dell'eurozona salita al 2%. (ANSA) ...

MILANO (Reuters) - Piazza Affari apre poco mossa, in linea alle altre borse europee, leggermente sostenuta dai titoli petroliferi e, in maniera minore, dai bancari. L'azionario italiano, così come que ...

Borse europee attese in leggero rialzo (+0,08% il future sull’Eurostoxx50) in avvio di seduta. Invece, i futures statunitensi sono negativi (-0,27% quello sul Dow Jone e -0,07% quello sull’S&P500). «L ...

Partenza positiva per le Borse europee. Parigi sale dello 0,59% con il Cac 40 a quota 7.542 punti. In rialzo anche Francoforte che guadagna lo 0,33% a 19.528 punti. Poco mossa, invece, Londra (-0,02% ...