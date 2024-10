Biancaneve, le critiche al casting di Rachel Zegler fuori controllo "Gli haters mi venivano sotto casa" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rachel Zegler ha dobuto lavorare su se stessa per lasciarsi alle spalle la campagna d'odio subita per il ruolo di Biancaneve nel reboot Disney. Le critiche al casting di Rachel Zegler come nuova Biancaneve sono state talmente violente che l'attrice si è perfino trovata alcuni dei suoi detrattori fuori della porta di casa. Diretta da Marc Webb, la nuova versione della fiaba classica Disney vede Zegler nei panni della principessa titolare e Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Da quando il suo nome è stato annunciato per la prima volta, si è scatenata una rivolta degli haters conservatori che accusano Disney di essere diventata woke, ammantando di messaggi politici le sue recenti creazioni. Rachel Zegler, di origine latina, è finita nell'occhio del ciclone Movieplayer.it - Biancaneve, le critiche al casting di Rachel Zegler fuori controllo "Gli haters mi venivano sotto casa" Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha dobuto lavorare su se stessa per lasciarsi alle spalle la campagna d'odio subita per il ruolo dinel reboot Disney. Lealdicome nuovasono state talmente violente che l'attrice si è perfino trovata alcuni dei suoi detrattoridella porta di. Diretta da Marc Webb, la nuova versione della fiaba classica Disney vedenei panni della principessa titolare e Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Da quando il suo nome è stato annunciato per la prima volta, si è scatenata una rivolta degliconservatori che accusano Disney di essere diventata woke, ammantando di messaggi politici le sue recenti creazioni., di origine latina, è finita nell'occhio del ciclone

Rachel Zegler ha dobuto lavorare su se stessa per lasciarsi alle spalle la campagna d'odio subita per il ruolo di Biancaneve nel reboot Disney.

Il casting di Rachel Zegler come Biancaneve ha suscitato un acceso dibattito su razzismo e inclusività, evidenziando tensioni culturali e sociali nel panorama cinematografico contemporaneo.

Il nome Biancaneve, inoltre, non sarà legato al colore della pelle della principessa: Zegler ha spiegato che si è scelta un'altra versione delle origini del personaggio raccontata in passato.

