Ilgiorno.it - Atm, è emergenza autisti: pronti in 400 per il 2025. Richiamato in servizio chi si è dimesso dopo il Covid

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – ????Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino, nei prossimi mesi assumerà 400per sopperire ad una carenza ormai emergenziale. Una situazione non solo italiana: in Europa mancano, infatti, 105mila conducenti. Lo ha spiegato ieri Amerigo Del Buono, direttore operativo dell’azienda di Foro Buonaparte, nel corso della commissione comunale convocata per approfondire la scelta della stessa Atm di affidare ad un’azienda di trasporto privata, la Stav, una linea del trasporto urbano, la 46 per l’esattezza. Una scelta senza precedenti alla quale Atm ha fatto ricorso proprio per compensare la mancanza di: ne ha tolti alcuni su una linea non di forza, per poterli dirottare su linee più affollate di passeggeri e a più alta frequenza.