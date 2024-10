Ilgiorno.it - Asta del cuore per Mamma Rita. Un aiuto a donne e bambini nel cammino verso l’autonomia

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È andata sold out da una settimana la cena dedicata al 60esimo compleanno del Centro, organizzata dal gruppo spontaneo Amici di, per raccogliere fondi per la struttura, gestita dalle sorelle Minime oblate, a sostegno di ragazzi, mamme efragili, perché le richieste sono molte più delle risorse. I preparativi fervono allo Sporting in vista cena di mercoledì 6 novembre, evento benefico e di intrattenimento, sponsor BrianzAcque. Durante la serata Andy dei Bluvertigo offrirà una performance musicale e djset, insieme al prestigiatore Francesco Illusionist.dell’evento, l’dei lavori di Maurizio Galimberti, noto per i suoi ritratti scomposti. Oggetto dell’sarà un’esperienza: il fotografo offrirà agli aggiudicatari la possibilità di essere soggetto di un suo lavoro individualmente, o come famiglia o di un tema preferito.