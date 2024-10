Alluvione Valencia, Papa Francesco: “Vicino alla gente in questo momento di catastrofe” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Papa Francesco ha mandato un messaggio di vicinanza alla popolazione di Valencia dopo l’Alluvione delle scorse ore. Il messaggio è stato pubblicato sui canali della diocesi di iberica. “Voglio esprimere la mia vicinanza al popolo Valenciano – dice Bergoglio in un video inviato al presidente della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Argüello -. Sono Vicino a loro in questo momento di catastrofe”. Il Papa ha poi assicurato la propria preghiera e ha inviato la benedizione. Lapresse.it - Alluvione Valencia, Papa Francesco: “Vicino alla gente in questo momento di catastrofe” Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha mandato un messaggio di vicinanzapopolazione didopo l’delle scorse ore. Il messaggio è stato pubblicato sui canali della diocesi di iberica. “Voglio esprimere la mia vicinanza al popolono – dice Bergoglio in un video inviato al presidente della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Argüello -. Sonoa loro indi”. Ilha poi assicurato la propria preghiera e ha inviato la benedizione.

IL MESSAGGIO - Papa Francesco: "Vicinanza alla gente di Valencia in questo momento di catastrofe"

Il Papa ha espresso la sua "vicinanza alla gente di Valencia", "in questo momento di catastrofe". "Prego per loro" dice riferendosi alle vittime e a tutta la popolazione, in un video indirizzato alla ...

Spagna, Papa: “Vicino al popolo di Valencia colpito da catastrofe”

Papa Francesco ha mandato un messaggio di vicinanza alla popolazione di Valencia dopo l’alluvione delle scorse ore. Il messaggio è stato pubblicato sui canali della diocesi di iberica. “Voglio ...

