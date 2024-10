Alluvione Spagna, trovati otto morti in un garage (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragica scoperta a Valencia. Il Comune della città spagnola ha confermato il ritrovamento di otto corpi in un garage del quartiere La Torre. La sindaca María José Catalá ha riferito che tra le vittime c’è un agente di polizia locale. Mentre in n’altra abitazione è stata rinvenuta una donna senza. Lo riporta El Pais. I morti per l’Alluvione che ha colpito soprattutto la regione di Valencia salgono quindi a un totale di 104. Lapresse.it - Alluvione Spagna, trovati otto morti in un garage Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragica scoperta a Valencia. Il Comune della città spagnola ha confermato il ritrovamento dicorpi in undel quartiere La Torre. La sindaca María José Catalá ha riferito che tra le vittime c’è un agente di polizia locale. Mentre in n’altra abitazione è stata rinvenuta una donna senza. Lo riporta El Pais. Iper l’che ha colpito soprattutto la regione di Valencia salgono quindi a un totale di 104.

