Allo Zoo di Napoli nasce il giaguaro nero Romelu e sostituisce Victor (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFiocco azzurro, è il caso di dirlo, Allo zoo di Napoli dove un cucciolo di giaguaro nero è stato chiamato Romelu come Lukaku attaccante del Napoli. E, come è accaduto per la squadra di calcio quando durante il calcio mercato c’è stato l’ avvicendamento tra Lukaku e Osimhen, con la venuta di Romelu il giaguaro Victor, nato nell’anno dello scudetto, è stato ‘ceduto’ Allo zoo di Casablanca. “La nascita di Romelu – spiega all’ANSA la curatrice zoologica Fiorella Saggese – è da considerare un evento importante visto che il giaguaro è classificato dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come “Prossima alla minaccia” a causa della perdita di habitat e il bracconaggio”. Anteprima24.it - Allo Zoo di Napoli nasce il giaguaro nero Romelu e sostituisce Victor Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFiocco azzurro, è il caso di dirlo,zoo didove un cucciolo diè stato chiamatocome Lukaku attaccante del. E, come è accaduto per la squadra di calcio quando durante il calcio mercato c’è stato l’ avvicendamento tra Lukaku e Osimhen, con la venuta diil, nato nell’anno dello scudetto, è stato ‘ceduto’zoo di Casablanca. “La nascita di– spiega all’ANSA la curatrice zoologica Fiorella Saggese – è da considerare un evento importante visto che ilè classificato dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come “Prossima alla minaccia” a causa della perdita di habitat e il bracconaggio”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diil giaguaro nero “Romelu” come Lukaku: “sostituisce” Victor;diun giaguaro nero: si chiama Victor, come Osimhen;diun giaguaro speciale: si chiama come Osimhen;un giaguaro nerodi, un’altra povera creatura condannata a vita; Evento eccezionalediun cucciolo di giaguaro: si chiama Victor, come Osimhen;diun cucciolo di giaguaro: il suo nome è Osimhen! FOTO; Approfondisci 🔍

IT-Alert Campi Flegrei, prove allo zoo di Napoli: evacuata anche la tigre di peluche dallo zoo

(ilmattino.it)

Prove di evacuazione allo zoo di Napoli in caso di eruzione dei Campi Flegrei. Protagonisti due ospiti in carne della struttura, un lemure e un alpaca, ma anche - ed è la vera curiosità - un ...

Campi Flegrei, prove di evacuazione allo zoo di Napoli: “narcotizzata” la tigre di peluche

(napoli.repubblica.it)

spiega Fiorella Saggese, curatrice zoologica allo zoo di Napoli - Da quando è scattato l'allarme simulato mi sono messa in contatto con i trasportatori e i nostri partner che ospiterebbero gli ...

Campi Flegrei: prove di evacuazione allo zoo di Napoli tra peluche e ulteriore stress per animali già condannati

(greenme.it)

Le prove di evacuazione hanno visto non solo la partecipazione dei residenti, ma anche di alcuni animali dello zoo di Napoli in carne d’ossa e non. Per prepararsi allo scenario peggiore ...

Esercitazione Campi Flegrei: allo zoo di Napoli evacuata anche una tigre di peluche a grandezza naturale

(napolitoday.it)

Nelle scorse ore sono state effettuate anche delle prove di evacuazione allo zoo di Napoli. Protagonisti due ospiti in carne della struttura, un lemure e un alpaca, ma anche un peluche di tigre a ...