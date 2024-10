Al via i lavori di riqualificazione energetica dell'ospedale del Valdarno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzoi, 31 ottobre 2024 – Sono iniziati oggi all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia i lavori di riqualificazione energetica del presidio. Un intervento che coinvolgerà 435 apparecchi illuminanti esterni e 1.162 corpi illuminanti interni che verranno sostituti da impianti luce di ultima generazione che garantiranno un risparmio energetico di 340mila kWh, pari al consumo medio annuo di 118 famiglie. I lavori, seguiti dalla Unità operativa complessa aziendale Energia e Tutela dell'Ambiente diretta dall'ingegner Daniele Giorni, hanno un costo complessivo di oltre 820 mila euro e si concluderanno entro la fine dell'anno. Lanazione.it - Al via i lavori di riqualificazione energetica dell'ospedale del Valdarno Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzoi, 31 ottobre 2024 – Sono iniziati oggi all'di Santa Maria alla Gruccia ididel presidio. Un intervento che coinvolgerà 435 apparecchi illuminanti esterni e 1.162 corpi illuminanti interni che verranno sostituti da impianti luce di ultima generazione che garantiranno un risparmio energetico di 340mila kWh, pari al consumo medio annuo di 118 famiglie. I, seguiti dalla Unità operativa complessa aziendale Energia e Tutela'Ambiente diretta dall'ingegner Daniele Giorni, hanno un costo complessivo di oltre 820 mila euro e si concluderanno entro la fine'anno.

