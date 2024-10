X ha solo un moderatore italiano (madrelingua) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è passati dai 2.294 del novembre 2023 ai 1.275 di oggi. Questo è il numero dei moderatori che fanno parte, attualmente, del team di X. Un calo drastico che conferma quelle voci ma ufficializzate dall’azienda e da Elon Musk: da quando l’imprenditore ha acquistato la piattaforma, il taglio principale delle spese è avvenuto proprio sulla testa di chi deve controllare e agire in base alle numerosissime (qui il numero è cresciuto nel giro di 12 mesi) segnalazioni da parte degli utenti. Ora, però, questa notizia non è più una voce, visto che a comunicarla è stata la stessa piattaforma che deve rispondere agli obblighi di trasparenza del Digital Service Act. Giornalettismo.com - X ha solo un moderatore italiano (madrelingua) Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è passati dai 2.294 del novembre 2023 ai 1.275 di oggi. Questo è il numero dei moderatori che fanno parte, attualmente, del team di X. Un calo drastico che conferma quelle voci ma ufficializzate dall’azienda e da Elon Musk: da quando l’imprenditore ha acquistato la piattaforma, il taglio principale delle spese è avvenuto proprio sulla testa di chi deve controllare e agire in base alle numerosissime (qui il numero è cresciuto nel giro di 12 mesi) segnalazioni da parte degli utenti. Ora, però, questa notizia non è più una voce, visto che a comunicarla è stata la stessa piattaforma che deve rispondere agli obblighi di trasparenza del Digital Service Act.

X ha solo un moderatore italiano (madrelingua)

Come si evince dal report, redatto ai sensi del Digital Service Act (DSA), la maggior parte dei moderatori su X ha come lingua primaria l’inglese ... ciò che sta accadendo in Medio Oriente (e non solo ...

L'Europa inchioda Musk sul deragliamento di X

I dati sull'andamento della piattaforma, resi pubblici grazie al Digital services act, mostrano un dimezzamento dei moderatori, utenti in calo e aumento delle segnalazioni di post illeciti ...

X: le nuove regole consentono ufficialmente contenuti porno

X, precedentemente noto come Twitter, ha aggiornato le sue linee guida per consentire ufficialmente i contenuti NSFW (Not Safe For Work), a condizione che siano etichettati correttamente e non siano ...

X pagherà i suoi utenti Premium per interagire tra loro

D'altra parte, X ha dichiarato che si impegnerà a sanzionare quegli account che tentano di manipolare i numeri di engagement, garantendo che solo le interazioni genuine siano conteggiate ai fini ...