Virtus Bologna, coach Banchi: “Altra dura sconfitta, ma manteniamo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Partita dura, sconfitta dura, partita decisa all’ultimo possesso. Abbiamo iniziato molto bene, poi il Bayern è tornato sotto ed ha controllato secondo e terzo quarto, usando i nostri errori a loro favore. Poi siamo tornati bene in partita e il Bayern è stato più preciso a gestire gli ultimi possessi rispetto a noi”. Queste le parole in conferenza stamp di coach Luca Banchi dopo la sconfitta al fotofinish della Virtus Bologna in Eurolega contro la squadra bavarese. “La situazione di emergenza ci costringe a ridisegnare costantemente i nostri equilibri: speravamo di recuperare Pajola, stamattina abbiamo perso Ante e durante la gara c’è stato l’infortunio di Hackett – ha proseguito il tecnico -. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Partita, partita decisa all’ultimo possesso. Abbiamo iniziato molto bene, poi il Bayern è tornato sotto ed ha controllato secondo e terzo quarto, usando ierrori a loro favore. Poi siamo tornati bene in partita e il Bayern è stato più preciso a gestire gli ultimi possessi rispetto a noi”. Queste le parole in conferenza stamp diLucadopo laal fotofinish dellain Eurolega contro la squadra bavarese. “La situazione di emergenza ci costringe a ridisegnare costantemente iequilibri: speravamo di recuperare Pajola, stamattina abbiamo perso Ante ente la gara c’è stato l’infortunio di Hackett – ha proseguito il tecnico -.

A bordocampo, nella postazione di Sky Sport, arriva il coach della Virtus Segafredo Bologna Luca Banchi per un commento a caldo sulla tiratissima partita appena persa con il Bayern Monaco in ...

Alla Unipol Arena di Bologna si presentano questa sera, per la sesta giornata di EuroLeague nella seconda settimana con doppio turno, i bavaresi del Bayern Monaco (record 3-2) ...

"Rispetto e chiarezza per la Virtus e il suo popolo", così il gruppo Vecchio Stile ha voluto far sentire la propria voce con uno striscione. Banchi nel frattempo multato (6.500 euro) per le critiche ...

Dopo il successo in volata in Eurolega, i felsinei proveranno a centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato.