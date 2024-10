Ue, Razza (FdI- Ecr): da Commissione risposta a mia interrogazione su emergenza incendi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “La Commissione europea per fronteggiare l'emergenza incendi che periodicamente interessa gli Stati membri apre a nuovi mezzi aerei, per la prima volta non solo canadair. Lo fa sapere il commissario europeo per la Coopernazione internazionale, gli aiuti umanitari e le risposte alle crisi, Janez Lenar?i? che, rispondendo ad un interrogazione dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr, Ruggero Razza, ha annunciato “nuove misure per migliorare la preparazione e rafforzare le capacità antincendio”. Liberoquotidiano.it - Ue, Razza (FdI- Ecr): da Commissione risposta a mia interrogazione su emergenza incendi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Laeuropea per fronteggiare l'incendi che periodicamente interessa gli Stati membri apre a nuovi mezzi aerei, per la prima volta non solo canadair. Lo fa sapere il commissario europeo per la Coopernazione internazionale, gli aiuti umanitari e le risposte alle crisi, Janez Lenar?i? che, rispondendo ad undell'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr, Ruggero, ha annunciato “nuove misure per migliorare la preparazione e rafforzare le capacità antincendio”.

La Commissione europea apre a nuovi mezzi aerei per fronteggiare gli incendi boschivi, oltre ai canadair. Previsti finanziamenti e progetti di prevenzione ...

Strasburgo, 21 ott - “La posizione della Commissione, espressa oggi dal Commissario Ferreira, sulla flessibilità dei fondi europei di coesione per sostenere le catastrofi climatiche era stata una ...

"La visita del presidente Meloni al Business forum Italia-Libia oggi a Tripoli conferma, ancora una volta, il ruolo strategico e centrale che la nostra Nazione ha assunto nello sviluppo di uno scenari ...

“La Commissione europea per fronteggiare l’emergenza incendi che periodicamente interessa gli Stati membri apre a nuovi mezzi aerei, per la prima volta non solo canadair. Lo fa sapere il commissario e ...