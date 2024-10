Udienza generale 30 ottobre 2024, Papa Francesco: “Rimuovere la cenere dell’abitudine e del disimpegno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo Spirito Santo torna ad essere al centro della catechesi del mercoledì di Papa Francesco che, oggi, pone la sua attenzione su un sacramento. Nonostante alcune difficoltà nella lettura il Santo Padre è stato chiaro e completo, affermando che la Cresima è “il sacramento per antonomasia è il sacramento dello Spirito Santo”. Ma cosa si L'articolo Udienza generale 30 ottobre 2024, Papa Francesco: “Rimuovere la cenere dell’abitudine e del disimpegno” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Udienza generale 30 ottobre 2024, Papa Francesco: “Rimuovere la cenere dell’abitudine e del disimpegno” Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo Spirito Santo torna ad essere al centro della catechesi del mercoledì diche, oggi, pone la sua attenzione su un sacramento. Nonostante alcune difficoltà nella lettura il Santo Padre è stato chiaro e completo, affermando che la Cresima è “il sacramento per antonomasia è il sacramento dello Spirito Santo”. Ma cosa si L'articolo30: “lae del” proviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco, la pace è un dono dello Spirito e la guerra è sempre, sempre, sempre una sconfitta

(acistampa.com)

Dopo i saluti il Papa ha rinnovato l'appello per la pace in Israele, Palestina, Libano, Ucraina e Myanmar.

Il Papa, "che cosa c'entrano nella guerra i bambini?"

(msn.com)

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 OTT - Il Papa ha concluso l'udienza generale a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace: "Preghiamo per la pace. La guerra cresce, pensiamo ai Paesi che soffr ...

Il Papa, la cresima non sia una estrema unzione

(ansa.it)

Il Papa ha dedicato la catechesi dell'udienza generale al sacramento della cresima. "Il problema è come fare - ha detto Papa Francesco - perché il Sacramento della Cresima non si riduca, in pratica, a ...

Papa Francesco, che il Sacramento della Cresima non si riduca, in pratica, a una “estrema unzione”

(acistampa.com)

Papa Francesco oggi ha parlato della Cresima, nella quale, come scrive San Paolo, "é Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha ...