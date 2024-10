Tpi.it - Torino, 39enne legata, torturata e presa a morsi da compagno, suocera e figlio: “Ma lo amo ancora”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A, una donna di 69 anni e ildi 39 hanno patteggiato rispettivamente un anno e un anno e mezzo di carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona: i due avrebbero vessato, prendendola a botte e ricoprendola di insulti, la compagna dell’uomo, anche lei. In un’occasione la vittima sarebbe stataa una sedia,, insultata e percossa. Anche ildella coppia, un bambino di 8 anni, sarebbe stato coinvolto dal padre nelle vessazioni verso sua madre. A raccontare la terribile vicenda è il quotidiano La Stampa. La donna è stata risarcita con 6mila euro e ha revocato la costituzione di parte civile nel processo: “Io sonoinnamorata di lui”, avrebbe dichiarato.