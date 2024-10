Laprimapagina.it - Stilly: “Sabato”, il singolo d’esordio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il primodidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 25 ottobre. “” è un brano che parla della paura di affrontare un amore travolgente e immaturo a chilometri di distanza. Passare il tempo con degli sconosciuti a un tavolo senza l’unica persona di cui t’importa in quel momento, ti lascia un vuoto incolmabile dentro. Le relazioni a distanza non vanno mai a finire bene, ma la speranza ti fa prendere a pugni il cuore e lottare fino all’ultimo secondo. Il titolo del brano è “”, il giorno della settimana più difficile per due che sono lontani, quando si vedono tante facce nuove, ma mai il volto di chi ti fa sentire a casa.