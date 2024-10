Sisma Norcia, preghiera in piazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10.02 Otto anni fa alle 7.40 il forte Sisma che devastò decine di borghi del Centro Italia. Norcia ricorda quel terribile momento con una preghiera in piazza. Alla celebrazione presenti anche le istituzioni locali e regionali. La commemorazione si è conclusa con la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico. "Le ricostruzioni privata e pubblica sono ampiamente avviate, entro 5 anni contiamo di completare il recupero del centro storico della nostra città", ha detto il sindaco Boccanera. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10.02 Otto anni fa alle 7.40 il forteche devastò decine di borghi del Centro Italia.ricorda quel terribile momento con unain. Alla celebrazione presenti anche le istituzioni locali e regionali. La commemorazione si è conclusa con la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico. "Le ricostruzioni privata e pubblica sono ampiamente avviate, entro 5 anni contiamo di completare il recupero del centro storico della nostra città", ha detto il sindaco Boccanera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sisma Norcia, preghiera in piazza; Preghiera in piazza per l'anniversario del sisma di Norcia; Terremoto Centro Italia, a Norcia preghiera in piazza per l’anniversario del sisma; Terremoto di Norcia, sindaco: «Entro cinque anni centro storico recuperato»; Norcia ricorda il terremoto del 2016: la cerimonia per l’ottavo anniversario e l'impegno per la ricostruzione; Preghiera in piazza a Norcia per ricordare il sisma del 2016; Leggi >>>

Preghiera in piazza per l'anniversario del sisma di Norcia

(msn.com)

Alle 7,40 a Norcia, in piazza San Benedetto, si è celebrato l'ottavo anniversario dalla forte scossa di terremoto che il 30 ottobre 2016 distrusse centinaia di borghi del Centro Italia. (ANSA) ...

Terremoto di Norcia, sindaco: «Entro cinque anni centro storico recuperato»

(umbria24.it)

«Entro cinque anni completiamo il recupero del centro storico di Norcia». Lo ha detto il sindaco Giuliano Boccanera durante il momento di raccoglimento e preghiera che, mercoledì mattina alle 7.40, or ...

Ore 7,40: la terra trema. A Norcia il ricordo del terremoto del 2016

(msn.com)

Il sindaco Giuliano Boccanera: "La ricostruzione privata e pubblica sono ormai ampiamente avviate, entro cinque anni contiamo di completare il recupero del centro storico della nostra città" ...

Terremoto Centro Italia: approvato il progetto di ricostruzione della chiesa del chiesa del Sacro Cuore a Spoleto

(agensir.it)

00 e provengono dal fondo sisma 2016. “La notizia che tanto attendevamo per il Sacro Cuore è arrivata – commenta mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia -. Finalmente una tra le ...