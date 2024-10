Shaila Gatta dà della zocc*** ad Amanda Lecciso, poi si scusa: “Per noi napoletani è intercalare” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Shaila Gatta si è scusata con Amanda Lecciso per il termine che ha usato nei suoi confronti nella casa del Grande Fratello. L'ex velina, però, ha provato a giustificarsi: "Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace". Fanpage.it - Shaila Gatta dà della zocc*** ad Amanda Lecciso, poi si scusa: “Per noi napoletani è intercalare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si èta conper il termine che ha usato nei suoi confronti nella casa del Grande Fratello. L'ex velina, però, ha provato a giustificarsi: "Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace".

Shaila Gatta dà della zocc*** ad Amanda Lecciso, poi si scusa: “Per noi napoletani è intercalare”

Shaila Gatta si è scusata con Amanda Lecciso per il termine che ha usato nei suoi confronti nella casa del Grande Fratello ...

Shaila Gatta al Grande Fratello attacca Javier Martinez, ma Gessica Notaro la stronca: “Mi hai stancato!"

Un nuovo scivolone per l'ex velina, che non riesce a sfuggire alle critiche dei suoi coinquilini, e non solo, da quando è tornata dalla sua 'vacanza spagnola'.

Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: “Troppe cattiverie su di me”

Shaila Gatta dopo il rientro al GF ha subito gli attacchi dei suoi inquilini per il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez ...

Shaila e Amanda a confronto al Grande Fratello

In piscina Shaila Gatta ha avuto un confronto con Amanda Lecciso. La ballerina ha affermato di non ricordare di aver utilizzato il termine “zoc***a” nei confronti della coinquilina. Scusandosi semmai ...