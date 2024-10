Serie C 2024/25: a picco il Milan Futuro, vincono Torres e Feralpisalò (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova sconfitta per il Milan Futuro nella dodicesima giornata del girone B di Serie C 2024/25. I ragazzi di Bonera infatti sono caduti per 2-0 in casa sotto i colpi del Pineto, bravo e cinico a sfruttare le poche occasioni avute. A sbloccare la partita è Bruzzaniti su rigore a fine primo tempo, mentre al 73? arriva il rocambolesco raddoppio di Schirone che sigilla la vittoria degli abruzzesi, ora a ridosso della zona play-off. Notte fonda invece per i rossoneri, in piena zona play-out con soli 9 punti. Nell’altra gara del girone, la Torres batte 2-1 il Perugia grazie alla doppietta di Fischnaller. Per gli umbri la rete del momentaneo pari è di Lisi su rigore. I sardi volano così al secondo posto della classifica, a -1 dal Pescara che ha però due partite in meno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova sconfitta per ilnella dodicesima giornata del girone B di/25. I ragazzi di Bonera infatti sono caduti per 2-0 in casa sotto i colpi del Pineto, bravo e cinico a sfruttare le poche occasioni avute. A sbloccare la partita è Bruzzaniti su rigore a fine primo tempo, mentre al 73? arriva il rocambolesco raddoppio di Schirone che sigilla la vittoria degli abruzzesi, ora a ridosso della zona play-off. Notte fonda invece per i rossoneri, in piena zona play-out con soli 9 punti. Nell’altra gara del girone, labatte 2-1 il Perugia grazie alla doppietta di Fischnaller. Per gli umbri la rete del momentaneo pari è di Lisi su rigore. I sardi volano così al secondo posto della classifica, a -1 dal Pescara che ha però due partite in meno.

Serie C girone C, risultati e classifica 11ª giornata 2024/25: podio vincente, goleada Avellino

FIRENZE. Questa sera si è concluso l'undicesimo turno del campionato di Serie C girone C 2024/25, 24 gol realizzati nei ...

Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

LIVE – Serie C girone C, 11ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

ROMA. Ritorna in campo la Serie C con l'undicesima giornata di campionato della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le ...

Serie C 2024/25: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2024/25. Al via una nuova stagione della terza serie nazionale, come di consueto divisa nei tre gironi A, B e C: andiamo a scoprire ...