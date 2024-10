Sciopero di prof e docenti a Milano: "Più scuole, meno carri armati" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Braccia incrociate. Al grido di "più scuole, meno carri armati". Giovedì 31 ottobre la Flc Cgil ha proclamato lo Sciopero generale della scuola, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale. "Scioperiamo non per ponte, ma per passione", si legge in una nota della Milanotoday.it - Sciopero di prof e docenti a Milano: "Più scuole, meno carri armati" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Braccia incrociate. Al grido di "più". Giovedì 31 ottobre la Flc Cgil ha proclamato logenerale della scuola, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale. "Scioperiamo non per ponte, ma per passione", si legge in una nota della

Sciopero di prof e docenti a Milano: "Più scuole, meno carri armati"

Braccia incrociate. Al grido di "più scuole, meno carri armati". Giovedì 31 ottobre la Flc Cgil ha proclamato lo sciopero generale della scuola, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione ...

Scuola, l’odissea della prof rimasta mesi senza stipendio per un “tilt” tecnico: “Migliaia come me, domani sciopereremo”

Eloisa Aquilina, agrigentina costretta a trasferirsi a Lampedusa per lavorare: «È stato umiliante, molti si sono indebitati, altri per non usare l’auto si ...

Scuola, giovedì 31 scioperano i prof: presidio a Genova

GENOVA - E’ stato proclamato a livello nazionale dalla Flc Cgil, la categoria delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024. A ...

Scuola: studenti, docenti e Ata si mobilitano per gli scioperi del 31 ottobre e del 15 novembre

Un contratto giusto e un lavoro stabile sono le principali rivendicazioni della protesta per l'intera giornata del 31 proclamato dalla Flc Cgil. A questo si aggiunge l'annoso problema del precariato: ...