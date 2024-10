Scempio a Bari Vecchia, gettati elettrodomestici in piazza Odegitria. Il sindaco: "Ora basta" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco di Bari Vito Leccese ha postato sui social una foto con l'ennesimo Scempio di rifiuti nella città Vecchia. Ignoti hanno gettato in piazza Odegitria alcuni elettrodomestici. Uno spettacolo che non è passato inosservato a residenti e turisti."No - ha scritto Leccese su Facebook - Baritoday.it - Scempio a Bari Vecchia, gettati elettrodomestici in piazza Odegitria. Il sindaco: "Ora basta" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) IldiVito Leccese ha postato sui social una foto con l'ennesimodi rifiuti nella città. Ignoti hanno gettato inalcuni. Uno spettacolo che non è passato inosservato a residenti e turisti."No - ha scritto Leccese su Facebook -

Il primo cittadino sui social: "Se continueremo così la nostra città perderà tutti i traguardi raggiunti in questi anni, e le conseguenze le pagheremo tutti" ...

Dopo l'ennesimo scempio di abbandono dell'arredamento di un'intera casa per strada, a Bari vecchia, come ce ne sono in tutta la città, è arrivato il momento di mettere gli incivili davanti alle ...

Ambientata nel 1985 a Bari Vecchia, Storia di una famiglia perbene raccontava la storia di due famiglie da sempre in conflitto. I De Santis, umili pescatori, e gli Straziota, potenti contrabbandieri.

“Quella che vedete in foto non è un’installazione artistica - scrive il primo cittadino su Facebook - È l’opera di inciviltà di qualcuno che odia così tanto ...