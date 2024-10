Sbarra: Landini traino dell'opposizione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 15.00 "A Landini che oggi si è permesso di offendere la Cisl,consigliamo vivamente di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla di fare da traino a un'opposizione politica che non ha bisogno di collateralismi".Così il leader Cisl Sbarra che non sciopererà con Cgil-Uil. "Si rischia un danno alla rappresentanza sindacale che perde di crdibilità e di autonomia".Sbarra sottolinea che "la Cisl ha sempre rifiutato la logica della cinchia di trasmissione.Chiede rispetto per un pliralismo che Landini non tollera,tantyo da dileggarci". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 15.00 "Ache oggi si è permesso di offendere la Cisl,consigliamo vivamente di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla di fare daa un'politica che non ha bisogno di collateralismi".Così il leader Cislche non sciopererà con Cgil-Uil. "Si rischia un danno alla rappresentanza sindacale che perde di crdibilità e di autonomia".sottolinea che "la Cisl ha sempre rifiutato la logicaa cinchia di trasmissione.Chiede rispetto per un pliralismo chenon tollera,tantyo da dileggarci".

Roma, 30 ott. (askanews) – “A Maurizio Landini, che nella conferenza stampa di oggi si è permesso di offendere la Cisl, consigliamo vivamente di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla di fa ...

Landini completa la mutazione genetica della Cgil, archivia il mestiere del sindacato e fa della Confederazione una forza politica d’opposizione Chissà se il 7 ottobre, a conclusione della ...

Sbarra: ”Un riformista pragmatico, dirigente saggio, competente ed equilibrato, sempre vicino alle istanze dei lavoratori e dei più deboli"

Il segretario confederale Sauro Rossi ha spiegato che la Cisl è in piazza per chiedere modifiche sostanziali al ddl sicurezza, soprattutto nella parte che riguarda l’inasprimento delle pene in caso di ...

