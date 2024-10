Salari bassi, precariato e sovraccarico di lavoro: il mondo della scuola scende in piazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Dimensionamento scolastico, Salari troppo bassi, sovraccarico di lavoro del personale Ata, precarietà, dispersione scolastica, povertà educativa, spopolamento delle aree interne". Sono queste le principali motivazioni dello sciopero nazionale indetto dalla Flc Cgil nazionale per domani (giovedì Palermotoday.it - Salari bassi, precariato e sovraccarico di lavoro: il mondo della scuola scende in piazza Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Dimensionamento scolastico,troppodidel personale Ata, precarietà, dispersione scolastica, povertà educativa, spopolamento delle aree interne". Sono queste le principali motivazioni dello sciopero nazionale indetto dalla Flc Cgil nazionale per domani (giovedì

Per lo sciopero nazionale indetto dalla Flc Cgil, protesta anche in Sicilia con una manifestazione davanti alla prefettura di Palermo ...

Il Quirinale consegna le Stelle al merito e ricorda l’articolo 36 della Costituzione: “Riconosce il diritto a una retribuzione proporzionata” ...

Non è una bella notizia che la povertà assoluta non è aumentata nel 2023 rispetto al 2022. Non solo perché segnala che la ripresa dell'occupazione e il parziale calo dell'inflazione non sono riusciti ...

mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà". Così il presidente Mattarella durante la cerimonia di consegna delle ...