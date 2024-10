RTL 102.5 e Radiofreccia radio ufficiali di "La notte di certe notti" a Campovolo con Ligabue (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il grande evento di Ligabue. Segnate questa data: 21 giugno 2025 quando i fan festeggeranno "La notte di certe notti". RTL 102.5 e radiofreccia saranno le radio ufficiali dell'evento, che arriva a vent'anni dal primo storico concerto a Campovolo (10 settembre 2005), Luciano Ligabue tornerà a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di "certe notti" – il brano del 1995 che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera. A sorpresa, in diretta su RTL 102.5, Luciano Ligabue ha annunciato la partnership con RTL 102.5 e radiofreccia. "Non riesco a capacitarmi del fatto che l'anno prossimo saranno 30 anni dall'uscita di certe notti; a questo punto, tanto vale celebrare e festeggiare lo scorrere del tempo. Saranno anche 20 anni dal primo concerto a Campovolo: quella fu un'avventura epica, che ci sfuggì completamente di mano. Liberoquotidiano.it - RTL 102.5 e Radiofreccia radio ufficiali di "La notte di certe notti" a Campovolo con Ligabue Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il grande evento di. Segnate questa data: 21 giugno 2025 quando i fan festeggeranno "Ladi". RTL 102.5 esaranno ledell'evento, che arriva a vent'anni dal primo storico concerto a(10 settembre 2005), Lucianotornerà a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di "" – il brano del 1995 che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera. A sorpresa, in diretta su RTL 102.5, Lucianoha annunciato la partnership con RTL 102.5 e. "Non riesco a capacitarmi del fatto che l'anno prossimo saranno 30 anni dall'uscita di; a questo punto, tanto vale celebrare e festeggiare lo scorrere del tempo. Saranno anche 20 anni dal primo concerto a: quella fu un'avventura epica, che ci sfuggì completamente di mano.

