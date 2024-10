Resta incastrata sotto un camion e viene trascinata per 400 metri: terrore in strada (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di terrore si sono vissuti a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Una donna di 75 anni è stata investita da un camion per lo spurgo di pozzi neri, è rimasta incastrata sotto al semiasse del mezzo pesante ed è stata trascinata per oltre 400 metri sull’asfalto tra via Tevere a piazza dei Caduti di Verona. Il conducente non si è reso conto di nulla fino a quando un passante in auto gli ha fatto cenno di fermarsi. Il VIDEO dell’intervento dei vigili del fuoco Tra via Tevere e via Girardi, è intervenuto il personale del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. La donna era cosciente e, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, chiedeva con insistenza se il suo cellulare fosse rotto. Per estrarla da sotto il camion c’è voluto anche l’intervento dei vigili del fuoco. Thesocialpost.it - Resta incastrata sotto un camion e viene trascinata per 400 metri: terrore in strada (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti disi sono vissuti a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Una donna di 75 anni è stata investita da unper lo spurgo di pozzi neri, è rimastaal semiasse del mezzo pesante ed è stataper oltre 400sull’asfalto tra via Tevere a piazza dei Caduti di Verona. Il conducente non si è reso conto di nulla fino a quando un passante in auto gli ha fatto cenno di fermarsi. Ildell’intervento dei vigili del fuoco Tra via Tevere e via Girardi, è intervenuto il personale del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. La donna era cosciente e, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, chiedeva con insistenza se il suo cellulare fosse rotto. Per estrarla dailc’è voluto anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per 400 metri, donna si salva a Verona; Anziana trascinata per 300 metri da un camion, poi resta incastrata sotto: miracolata; Verona, anziana resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per oltre 400 metri; Cantù, camion rimane incastrato sotto un ponte; Resta incastrato con l'auto sotto ad un grosso camion in autostrada; Auto resta incastrata sotto a un camion, incidente in A1: lunghe code a Firenze in direzione Napoli; Leggi >>>

Resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per 400 metri, donna si salva a Verona

(fanpage.it)

Investita da un mezzo pesante per lo spurgo di pozzi neri, un'anziana di 75 anni è rimasta incastrata sotto al semiasse del tir ed è stata trascinata per oltre 400 metri. Il conducente non se n'è reso ...

Verona, investita e trascinata da un camion per 400 metri: per l'anziana «miracolata» solo contusioni

(corrieredelveneto.corriere.it)

Incastrata sotto il mezzo pesante, la donna di 75 anni era cosciente e preoccupata per le condizioni del telefonino. Liberata dai vigili del fuoco, è stata portata in ospedale: è fuori pericolo ...

Resta incastrato sotto la sua auto mentre sta facendo manutenzione

(lanuovariviera.it)

Una volta estratta, la persona è stata immediatamente affidata al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto. Successivamente, l’infortunato è stato trasportato d’urgenza all ...

Camion urta impalcatura e resta incastrato

(msn.com)

Video Resta incastrata Video Resta incastrata

Nel tratto interessato dall’eterno cantiere dell’ex hotel un camion per la raccolta dei rifiuti è rimasto incastrato urtando le impalcature e parte della recinzione che protegge la struttura.