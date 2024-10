Gqitalia.it - Quali sono i piani per Bridgerton 4 tra new entry e vecchi intrighi

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se la terza stagione diha tenuto bando nei mesi estivi, è dai suoi ultimi episodi che il pensiero è passato immediatamente a4. Le domande, una volta visionate le ultime puntate, erano tante: a quale dei membri della famigliasarà riservato il prossimo capitolo? Quando arriverà su Netflix? Ora, finalmente, abbiamo qualche notizia in più e possiamo iniziare a darci le risposte: sappiamo che tutto ruoterà attorno a Benedict e Sophie! La serie tv dedicata alle avventure sentimentali (e sessuali) della nobile famiglia britannica in pochi anni è riuscita a conquistare completamente il pubblico e a registrare numeri da capogiro tra le visualizzazioni, per questo motivo i fan non stanno già nella pelle, sognando cosa accadrà nel capitolo numero 4.