Primo Crazy Pizza d’America, Briatore e Heidi Klum diventano soci: la festa a New York (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due un tempo hanno avuto una storia, da cui è nata la figlia Leni La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum hanno deciso di diventare soci: insieme hanno aperto il Primo 'Crazy Pizza' degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodella, che con l'imprenditore italiano ha avuto nel Sbircialanotizia.it - Primo Crazy Pizza d’America, Briatore e Heidi Klum diventano soci: la festa a New York Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due un tempo hanno avuto una storia, da cui è nata la figlia Leni La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flaviohanno deciso di diventare: insieme hanno aperto il' degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodella, che con l'imprenditore italiano ha avuto nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di Briatore arriva in America e alla festa c'è lacon l'ananas; Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua; Umbria, ricerca Adnkronos: sui social duello serrato Tesei-Proietti; Calici & Spicchi: illibro sull’abbinamento frae vino; 50 TopWorld 2023: due pizzerie italiane in prima posizione; Leggi >>>

Primo Crazy Pizza d'America, Briatore e Heidi Klum diventano soci: la festa a New York

(adnkronos.com)

La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum hanno deciso di diventare soci: insieme hanno aperto il primo 'Crazy Pizza' degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodell ...

Crazy Pizza apre a New York e scommettiamo che andrà benissimo

(dissapore.com)

Flavio Briatore, l’imprenditore con la I maiuscola, si prepara a sbarcare oltreoceano. Il suo Crazy Pizza aprirà a New York City questo autunno, nel giro di poche settimane. E la domanda non è tanto ...

Captain America: Il primo vendicatore streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Captain America: Il primo vendicatore in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Captain America: Il primo vendicatore in gratis con ...

Caos al Crazy Pizza, Briatore promette una degustazione gratis: “Domenica siete tutti invitati. In omaggio un fiore”

(msn.com)

Il Crazy Pizza e Via Veneto: Briatore promette una degustazione gratis L’obiettivo del Crazy Pizza, stando alle parole del suo ideatore, era anche quello di far rivivere Via Veneto: “Volevamo ...