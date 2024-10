Pink Floyd Immersion, lo spettacolo a Udine il 28 novembre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In arrivo a Udine, il 28 novembre al Teatro Palamostre, Pink Floyd Immersion, lo spettacoloprodotto da Prisma Show che ripercorre l’intera carriera dei leggendari Pink Floyd.Con un repertorio di oltre 40 brani iconici della band – tra cui “Comfortably Numb”, “Wish You WereHere”, “Money” e gli altri capolavori – questo show offre un’esperienza unica che celebra le miglioriepoche musicali del gruppo di Waters, Gilmour, Wright e Mason.La vera rivoluzione dello spettacolo è l’audio in quadrifonia ad alta definizione, fornito ed elaboratoda Zingali Acoustics, che rappresenta una delle prime implementazioni di questa tecnologia in uncontesto dal vivo. Ogni nota e ogni sussurro musicale sono restituiti con una chiarezza cristallina euna profondità avvolgente, offrendo un’esperienza sonora senza precedenti, rendendo lospettatore parte integrante della narrazione. Udine20.it - Pink Floyd Immersion, lo spettacolo a Udine il 28 novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In arrivo a, il 28al Teatro Palamostre,, loprodotto da Prisma Show che ripercorre l’intera carriera dei leggendari.Con un repertorio di oltre 40 brani iconici della band – tra cui “Comfortably Numb”, “Wish You WereHere”, “Money” e gli altri capolavori – questo show offre un’esperienza unica che celebra le miglioriepoche musicali del gruppo di Waters, Gilmour, Wright e Mason.La vera rivoluzione delloè l’audio in quadrifonia ad alta definizione, fornito ed elaboratoda Zingali Acoustics, che rappresenta una delle prime implementazioni di questa tecnologia in uncontesto dal vivo. Ogni nota e ogni sussurro musicale sono restituiti con una chiarezza cristallina euna profondità avvolgente, offrendo un’esperienza sonora senza precedenti, rendendo lospettatore parte integrante della narrazione.

Pink Floyd immersion in tour, si parte da Bolzano

Partirà l’8 novembre da Bolzano il tour del progetto Pink Floyd Immersion , lo spettacolo prodotto da Prisma Show che ripercorre l'intera carriera dei leggendari Pink Floyd e che girerà l’Italia fino ...

Questo è l’album migliore dei Pink Floyd, per il tastierista Richard Wright

Si tratta dell'ultimo disco su cui il gruppo ha lavorato collaborativamente prima di frammentarsi, che ha i testi di Roger Waters.

A Martina Franca arriva 'Pink Floyd Immersion'

Ogni nota e ogni sussurro musicale sono restituiti con una chiarezza cristallina e una profondità avvolgente, offrendo un'esperienza sonora senza precedenti, rendendo lo spettatore parte integrante de ...

Pink Floyd: su Rai5 il documentario "The Story Of Wish You Were Here", sul disco del 1975 e l'ombra di Syd Barrett

Si intitola "Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here", il documentario che andrà in onda mercoledì 23 ottobre alle 22,40 su Rai 5 (poi ..