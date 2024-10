Pecca di ingenuità chi sostiene che il Paese manca di una guida capace

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Leggendo i quotidiani, le pagine economiche soprattutto, orientando le orecchie verso i segnali radio e televisivi, il Signor Bianchi, italiano medio di provata origine, Acquaviva delle Fonti, dopo un pò di giorni si accorge di essere, insieme a molti altri come lui, un bersaglio di una precisa strategia di comunicazione, messa in atto da personaggi non definibili, per dar maggiore o minore valenza a quanto accade un pò dovunque. Certo i personaggi appena citati non fanno questa attività per diletto, più precisamente solo per esso. Aggiungendo altri lavori difficili da definire, anche essi eseguiti fuori dai ben delimitati canoni dell’ agire corretto, quelle varianti in peggio rispetto alle spie a pieno tiolo al servizio dei governi, incluso quello di Roma, percepiscono pur non avendo alcun titolo, compensi molto importanti.