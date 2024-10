Pagelle Atalanta-Monza 2-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gian Piero Gasperini da 7. Spicca il voto del tecnico della Dea nelledi2-0, partita decisa dai cambi e dalle reti dei nuovi entrati Samardzic e Zappacosta. Promosso Hien, tra i migliori in campo della partita. Non basta una buona prestazione ai biancorossi di Nesta: bene D’Ambrosio, Bianco, Vignato e Djuric. Sono in sintesi ledel match del Gewiss Stadium. Ritmi bassi nel corso del primo tempo. Ilsi difende con ordine e offre a Retegui e compagni poche palle giocabili in area. Sono state sette le conclusioni dei bergamaschi nel primo tempo, ma nessuna di queste ha impensierito Turati. Un tiro in porta invece per ilcon Bianco che ha impegnato Carnesecchi da fuori area. Più emozioni nella ripresa. Al 46? Pereira calcia col destro, Carnesecchi si distende e toglie la palla dall’angolino.