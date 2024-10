Paderno Dugnano doveva essere operato per un tumore alla prostata ma gli amputano l’avambraccio destro | Errore medico

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di 69 anni di Seveso, in provincia di Monza, si è rivoltoProcura per denunciare l’anestesista e altri medici della clinica San Carlo di. Un intervento per rimuovere unha portato all’amputazione del suo avambraccio. Secondo quanto ricostruito nell’esposto, il 69enne era stato ricoverato l’8 luglio per un’operazione programmata, durante la quale – a seguito dell’anestesia – avrebbe subito una grave lesione dell’arteria radiale che ha innescato un’ischemia al braccio. Il dolore immediato e lancinante ha spinto i medici a sospendere l’operazione e a trasferire il paziente in terapia intensiva. Il decorso clinico ha richiesto due interventi urgenti e, in un secondo momento, l’amputazione avvenuta il 5 agosto.