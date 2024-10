Ilrestodelcarlino.it - Operata al cuore al Sant’Orsola appena nata: “Hanno ridato la vita a nostra figlia”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Una grossa fistola coronarica che provocava scompensi fin dai primi giorni di. Una patologia rara e complessa che se la sarebbe portata via senza l’intervento della Cardiologia pediatrica del, guidata da Andrea Donti, che ha deciso di operare quella bimba adotto giorni e nonostante il suo peso fosse sotto i tre chili. Ha la voce rotta per la gioia Giuseppe Micciché, 37 anni, operatore socio-sanitario al Maggiore, papà della bimba mentre ripercorre la ’rinascita’ della. Ci racconti come vi siete accorti di questa grave anomalia. “Eravamo seguiti dal Maggiore, visto che io lavoro lì, all’ottavo mese il medico di mia moglie, il dottor Demaria, si accorge che c’è qualcosa di grave e ci dice che dobbiamo andare al. Erano i primi di luglio”. Come avete reagito a questa notizia? “Non benissimo.