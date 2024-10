Non guida, parla poco e odia i social: stasera in tv “Stucky” con l’ispettore Giuseppe Battiston (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo ispettore di polizia arriva sul piccolo schermo: Giuseppe Stucky, in forza alla questura di Treviso, protagonista della serie di Rai 2 Stucky. Un poliziesco in sei puntate, incentrato su un protagonista fuori dagli schemi. È Giuseppe Battiston a interpretare l’ispettore Stucky, un personaggio ispirato ai romanzi di Fulvio Ervas. La regia è di Valerio Attanasio, in una coproduzione firmata da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com. Girata proprio a Treviso nella primavera e nell’estate del 2024, Stucky è ambientata in questa città dal fascino inedito, in cui l’eleganza e la ricchezza del centro storico contrastano con le periferie, dove non manca il malessere sociale. Amica.it - Non guida, parla poco e odia i social: stasera in tv “Stucky” con l’ispettore Giuseppe Battiston Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo ispettore di polizia arriva sul piccolo schermo:Stucky, in forza alla questura di Treviso, protagonista della serie di Rai 2 Stucky. Un poliziesco in sei puntate, incentrato su un protagonista fuori dagli schemi. Èa interpretare l’ispettore Stucky, un personaggio ispirato ai romanzi di Fulvio Ervas. La regia è di Valerio Attanasio, in una coproduzione firmata da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com. Girata proprio a Treviso nella primavera e nell’estate del 2024, Stucky è ambientata in questa città dal fascino inedito, in cui l’eleganza e la ricchezza del centro storico contrastano con le periferie, dove non manca il malesseree.

