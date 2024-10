No al divieto dei cellulari a scuola, sì all’educazione digitale: parola di pedagogista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il dibattito sull'uso dei cellulari da parte dei giovani è sempre più acceso, con alcune voci che si levano a favore di una legge restrittiva. Il Massimo Luciano Sidoti, pedagogista e presidente di Exducere.com, invita però a riflettere sull'efficacia di un simile provvedimento. L'articolo No al divieto dei cellulari a scuola, sì all’educazione digitale: parola di pedagogista . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il dibattito sull'uso deida parte dei giovani è sempre più acceso, con alcune voci che si levano a favore di una legge restrittiva. Il Massimo Luciano Sidoti,e presidente di Exducere.com, invita però a riflettere sull'efficacia di un simile provvedimento. L'articolo No aldei, sìdi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Anche in Danimarca si inverte la tendenza: no al cellulare in classe. I docenti: “Tornare a stimolare la socialità degli studenti, senza l’uso di dispositivi”; Stop al cellulare in classe: che cosa dice la circolare; Il ministro dell'Istruzione vieta il cellulare in classe; Scuola. Cellulari in classe, il ministro ha firmato: stop da settembre; Zero cellulari in classe, si parte - ItaliaOggi.it; Cellulari sottochiave al liceo Volta di Torino per i ragazzi del biennio: "Sono alienati dagli smartphone"; Leggi >>>

Divieto in Italia: gli studenti devono spegnere i cellulari

(toscanacalcio.net)

Attualmente in Italia i cellulari sono vietati nelle scuole. Il divieto vale per tutta la giornata scolastica ... Non prendere il cellulare fino a dopo la scuola. “Quando sono al cellulare, di solito ...

Il cellulare nemmeno al semaforo rosso puoi prenderlo: cosa rischi se ti beccano

(allaguida.it)

Anche quando sei fermo ad un semaforo rosso, non dovresti prendere il telefono: ci sono delle conseguenze molto gravi per questo ...

Stop ai cellulari in classe, in Francia si punta a settembre 2025 per inserire il divieto in tutte le scuole

(orizzontescuola.it)

Il governo francese intende porre fine all'utilizzo dei cellulari nelle scuole entro settembre 2025. Si tratta di un obiettivo ambizioso, definito dal vice ministro dell'Istruzione, Alexandre Portier ...

Divieto utilizzo cellulare in classe

(skuola.net)

Sni, nel senso che se uno non ha voglia di seguire, non segue lo stesso. Tuttavia siccome i ragazzi delle medie e inizio superiori sono ancora troppo giovani è giusto mettergli dei paletti ...