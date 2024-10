Notizie.com - Netflix, gli aumenti adesso sono effettivi: quanto costa abbonarsi alla piattaforma?

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), gliannunciati: cosa cambia per vecchi e nuovi abbonati? Scopriamolo assieme.aveva già da tempo annunciato un aumento dei prezzi per i suoi piani di abbonamento, una mossa che ha interessato direttamente gli utenti in Italia e in Spagna:l’aumento è diventato effettivo per tutti, come comunicato in questi giorni / ore dstessa azienda ai suoi utenti. Questo articolo esplora i dettagli dell’aumento e le sue implicazioni per gli attuali e futuri abbonati.mi costi! L’aumento ora è ufficiale – notizie.comL’incremento dei costi degli abbonamentiha toccato tutti i livelli di servizio offerti d. Il piano base con pubblicità, precedentemente disponibile a 5,49 euro al mese, ora viene offerto a 6,99 euro. Questo rappresenta un incremento annuale di 18 euro per gli utenti.