Ilfoglio.it - Narcotopia

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’orrore ha un volto. E bisogna farsi amico l’orrore, orrore, terrore, morale e dolore sono i tuoi amici”, declama il colonnello Kurtz nello splendido monologo interpretato da Marlon Brando in “Apocalypse Now”. Patrick Winn ha imparato perfettamente la lezione di Conrad e si è fatto molti amici. Si definisce un “non-fiction storyteller”, un narratore di storie vere, che ricerca tra i cuori di tenebra e le terre d’ombra del sud-est asiatico, le “Shadowlands”. Il termine, anch’esso conradiano, è il titolo di un libro di Winn in cui analizza le economie criminali – traffico di droga, armi, stupefacenti – nei territori e nelle città di confine di quella parte di mondo: Hello, Shadowlands: Inside the Meth Fiefdoms, Rebel Hideouts and Bomb-Scarred Party Towns of Southeast Asia. Queste terre sono lo scenario perfetto per documentari e inchieste, sceneggiature di film e romanzi.