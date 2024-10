Napolipiu.com - Napoli da scudetto, numeri impressionanti: Conte ha costruito una corazzata

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vittoria di San Siro certifica le ambizioni tricolori degli azzurri, trasformati dal tecnico salentino Ildista regalando una stagione da sogno ai suoi tifosi. Il successo per 2-0 sul campo del Milan non è solo una vittoria di prestigio, ma la definitiva consacrazione di una squadra che ha tutte le carte in regola per puntare al tricolore. La firma del MaestroOtto vittorie su dieci partite, con l’ultima striscia vincente che tocca quota cinque successi consecutivi.che riportano la mente al periodo d’oro della scorsa stagione, quando tra gennaio e febbraio 2023 gli azzurri dominavano il campionato. Ma iltargatoha qualcosa di diverso, di speciale. “L’organizzazione difensiva è pazzesca”, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il settimo clean sheet stagionale racconta solo una parte del capolavoro tattico di Antonio