Muore a 16 anni in sella alla sua moto da cross (Di mercoledì 30 ottobre 2024) EMPOLI – Muore a 16 anni in sella alla sua moto. È finito nel dramma un incidente stradale a Empoli il 30 ottobre in una zona nelle vicinanze del polo scolastico di via Raffaello Sanzio. Troppo gravi le ferite riportata in un incidente, che si è verificato intorno alle 12, fra la moto da cross del ragazzo e un’auto. Per l’intervento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma non è stato necessario perché i sanitari, intervenuti sul posto, hanno deciso per un rapido trasporto all’ospedale di Empoli per cercare di salvare la vita al ragazzo. Ma le condizioni erano troppo gravi e il 16enne è morto nel trasporto. Da chiarire la dinamica dell’incidente: i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) EMPOLI –a 16insua. È finito nel dramma un incidente stradale a Empoli il 30 ottobre in una zona nelle vicinanze del polo scolastico di via Raffaello Sanzio. Troppo gravi le ferite riportata in un incidente, che si è verificato intorno alle 12, fra ladadel ragazzo e un’auto. Per l’intervento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma non è stato necessario perché i sanitari, intervenuti sul posto, hanno deciso per un rapido trasporto all’ospedale di Empoli per cercare di salvare la vita al ragazzo. Ma le condizioni erano troppo gravi e il 16enne è morto nel trasporto. Da chiarire la dinamica dell’incidente: i rilievi sono stati effettuati dpolizia municipale.

