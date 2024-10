Movida fracassona a Bari e ordinanza anti caos, è scontro. «Perso il 70% dei nostri incassi» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcuni, soprattutto i commercianti, hanno definito l'ordinanza anti Movida fracassona un ?flop?. Denunciano un calo consistente degli affari nell?Umbertino, sino al -70%, e Quotidianodipuglia.it - Movida fracassona a Bari e ordinanza anti caos, è scontro. «Perso il 70% dei nostri incassi» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcuni, soprattutto i commerci, hanno definito l'un ?flop?. Denunciano un calo consistente degli affari nell?Umbertino, sino al -70%, e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Malamovida a Bari, sequestrata l’ennesima cassa «fracassona» all'Umbertino; Movida, ordinanza anche in altre zone della città: il sindaco Leccese ci pensa; Troppo rumore, una centralina al Kursaal di Bari: «La movida è fracassona»; Bari, canta fino alle due di notte: il musicista di strada Totò si scusa. Presto ordinanza per chiudere prima i locali- VIDEO; La movida di oggi a Bari tra esposti, ordinanze e proteste; Bari, contro la «cattiva movida» il sindaco Leccese prepara l’ordinanza; Leggi >>>

Movida fracassona a Bari e ordinanza anti caos, è scontro. «Perso il 70% dei nostri incassi»

(quotidianodipuglia.it)

Alcuni, soprattutto i commercianti, hanno definito l'ordinanza anti movida fracassona un “flop”. Denunciano un calo consistente degli affari nell’Umbertino, sino al -70%, ...

Il primo bilancio dell'ordinanza anti movida molesta nell'Umbertino, esercenti e residenti: "Confronto e buon senso"

(baritoday.it)

In Comune la riunione a due settimane dalla sperimentazione approvata dal sindaco Leccese per ridurre l'impatto delle serate nella zona. Tra le idee proposte anche l'introduzione di uno steward urbano ...

Malamovida a Bari, sequestrata l’ennesima cassa «fracassona» all'Umbertino

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Musica ad alto volume in largo Adua oltre la mezzanotte, sanzionato 30enne. Intanto, il primo bilancio delle nuove disposizioni apprezzate dagli abitanti del quartiere. Di ben altro avviso i ristorato ...

Movida, ordinanza anche in altre zone della città: il sindaco Leccese ci pensa

(quotidianodipuglia.it)

L’ordinanza in vigore nelle zone dell’Umbertino contro la malamovida è una ordinanza sperimentale, che se dovesse dare i risultati sperati migliorando quindi la ...