Milan-Napoli in Chiaro su DAZN | 19 Milioni di Spettatori per il Trionfo Azzurro di San Siro

Milan-Napoli in Chiaro su DAZN: 1,9 Milioni di Spettatori per il Trionfo Azzurro di San Siro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.La sfida di ieri sera tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte, uno dei classici più attesi del calcio italiano con una storia ricca di confronti memorabili tra le due squadre, è stata protagonista del turno infrasettimanale di Serie A Enilive.Un appuntamento che non solo ha riscritto la storia del calcio italiano con il ritorno di un match di Serie A in Chiaro dopo quasi 30 anni dall’ultimo trasmesso, ma che è riuscito ad appassionare 1,9 Milioni di Spettatori su DAZN (1.883.064). Digital-news.it - Milan-Napoli in Chiaro su DAZN: 1,9 Milioni di Spettatori per il Trionfo Azzurro di San Siro Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutta la Serie A Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.La sfida di ieri sera tra ildi Fonseca e ildi Conte, uno dei classici più attesi del calcio italiano con una storia ricca di confronti memorabili tra le due squadre, è stata protagonista del turno infrasettimanale di Serie A Enilive.Un appuntamento che non solo ha riscritto la storia del calcio italiano con il ritorno di un match di Serie A indopo quasi 30 anni dall’ultimo trasmesso, ma che è riuscito ad appassionare 1,9disu(1.883.064).

La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli, giocata a San Siro e vinta dalla squadra partenopea guidata da Antonio Conte per due reti a zero, ha rappresentato un ritorno significativo per il calcio ital ...

